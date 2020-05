Linke-Fraktionschefs im Land Berlin hören auf

Berlin. Die beiden Vorsitzenden der Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm und Udo Wolf, wollen ihre Ämter zum 1. Juni niederlegen. Das berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Mittwoch. Wolf steht seit elf Jahren an der Spitze der Linksfraktion, seit 2016 gemeinsam mit Carola Bluhm in einer Doppelspitze. Bluhm war zuvor bereits mehrere Jahre lang Fraktionsvorsitzende und Sozialsenatorin. Dem Bericht zufolge ist die Nachfolge bereits geregelt. Als neue Doppelspitze sollen demnach die Abgeordneten Anne Helm und der bisherige stellvertretende Fraktionschef Carsten Schatz vorgeschlagen werden. Helm sitzt seit 2016 für Die Linke im Landesparlament, zuvor war sie in der Piratenpartei. (jW)