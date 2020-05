Christian-Ditsch.de

Mit einer Kundgebung vor der Berliner Außenstelle des Bundesamts für Verfassungsschutz hat die Interventionistische Linke (IL) am Mittwoch zwei Tage vor dem Jahrestag der Befreiung vom Faschismus ihre Kampagne »75 Jahre sind nicht genug – Entnazifizierung jetzt!« gestartet. Ziel der Aktiven ist es, politisch rechts motivierte Übergriffe und Vertuschungsaktionen in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Justiz in Deutschland zu dokumentieren sowie Faschisten und deren Netzwerke aus den Sicherheitsbehörden zu entfernen. (jW)