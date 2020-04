Landwirtschaft soll Arbeitsschutz einhalten

Berlin. Bauernverband, Zentralverband Gartenbau (ZVG) und Deutscher Raiffeisenverband (DRV) haben die Landwirte in Deutschland aufgefordert, Hygiene- und Abstandsregeln beim Einsatz von Saisonarbeitern einzuhalten. ZVG-Präsident Jürgen Mertz appellierte laut dpa am Mittwoch an die gesamte Branche, beschlossene Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften zu beachten. Nachdem Landwirte aus Sorge um die Ernte Alarm geschlagen hatten, erteilte die Bundesregierung eine Ausnahmeregel für Helfer aus Osteuropa – je 40.000 für April und Mai. Üblicherweise kommen pro Jahr 300.000 Saisonarbeiter nach Deutschland. (dpa/jW)