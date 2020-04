»Busverbindung jetzt!« Kundgebung unter Einhaltung starker Infektionsschutzmaßnahmen für die Wiederaufnahme des Busverkehrs zwischen dem Erstaufnahmelager für Geflüchtete bei Doberlug-Kirchhain und der Stadt. Heute, 28.4., 15 bis 16.30 Uhr, Am Markt, Doberlug-Kirchhain. Aufrufer: Initiative »Busverbindung 571 jetzt!«

»3 x 3 #5: Corona u. der Gesundheitsmarkt«. »Corona – Panke digital«: Fragen an Dr. Nadja Rakowitz (Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte), zur Ökonomie unseres Gesundheitssystems. Heute, 28.4., 17 Uhr, Dauer ca. 10 Min., Veranstalter: Helle Panke e. V., www.helle-panke.de

»3 x 3 #6: Corona – die Lage in New York«. »Corona – Panke digital«: Fragen an Andreas Günther (New-York-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung). Mittwoch, 29.4., 17, Uhr, Dauer ca. 10 Min., Veranstalter: Helle Panke e. V., www.helle-panke.de

»Friedensmacht Deutschland?!« Onlineveranstaltung mit Jan van Aken (Die Linke, ehemals Biowaffeninspekteur der Vereinten Nationen). Mittwoch, 29.4., 19 Uhr. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung (Sachsen), www.facebook.com/rosalux.sachsen/live

»Ambulante Gesundheitsversorgung– nicht nur zu Coronazeiten«. Onlinediskussion mit Dr. Armin Schütz (Ärztenetzwerk Rhein-Main) und Christiane Böhm (gesundheitspolitische Sprecherin von Die Linke Hessen). Mittwoch, 29.4., 19 Uhr. Veranstalter: Die Linke (OV Mainspitze/Trebur). Zugang mit zoom.us/j/9705904101, live in Facebook @linkemainspitzetrebur