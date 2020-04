Mir geht’s gut, Arschloch!

Henry Nicholls/REUTERS Liam Gallagher auf dem Glastonbury-Festival in Somerset, 29. Juni 2019

Man muss keinen einzigen Ton der Musik von Oasis gehört haben, um die Eskalation zu bedauern. Ende August 2009 endete in Paris mit einem schlaffen »Fffffffhhhh« die unterhaltsamste Brüderhassgeschichte der Popgeschichte seit Kain und Abel. Unmittelbar vor einem Konzert stritten sich die Brüder Noel und Liam Gallagher im Backstagebereich und machten sich gegenseitig die Gitarren kaputt. Das Konzert musste ausfallen, alle weiteren auch. Noel fuhr mit seinem Bodyguard und einem Sportwagen davon, erklärte tags darauf seinen Ausstieg bei Oasis und ward seither nicht mehr gesehen. Jedenfalls nicht von Liam.

Damit hatten die Brüder mit ihrer längst sprichwörtlich gewordenen Aversion ihren Traum vom Popolymp buchstäblich an die Wand gefahren. Was Liam rückblickend auch nach all den Jahren noch besonders wütend macht: Die Gitarre, die Noel zerstörte, war ein Geschenk. Ihm habe das etwas bedeutet. Und, zweiter Affront, einfach so abhauen, das gehöre sich nicht in einer Familie. Die, die noch von Oasis übrig waren, nannten sich jetzt Beady Eye und machten gleich mal weiter: keine Atempause, kein Innehalten, keine Trauerarbeit, sondern Album und Tournee. Ein Fehler, sagen die befragten Zeugen im Film, aber mal im Ernst: Wie soll man sich denn eine »Trauerarbeit« von Liam Gallagher bitteschön vorstellen? Das Problem: Liam ist zwar ein durchaus befähigter Frontmann und Sänger, aber als Komponist im besten Fall epigonal, eine Art John Lennon für Arme. Der Songwriter von Oasis war eben Noel – und der machte sich im folgenden Jahrzehnt einen Spaß daraus, diese Tatsache auch in Interviews mit herausfordernder Lässigkeit und Gehässigkeit zu unterstreichen.

Liam geriet in eine empfindliche Krise. Beady Eye kamen nicht vom Fleck. Gleichzeitig scheiterte Galla­ghers Ehe mit Nicole Appleton auf für den Boulevard erwartbar unschöne Art. 2014 war Liam am Arsch: »No band, no songs, no niche« – so bringt er selbst es auf den Punkt. Eine unschöne Erfahrung, da er erkennen musste, dass Liam Gallagher allein nicht hinreichend musikalische Qualitäten besitzt, um längerfristig zu überzeugen.

Zu diesem Zeitpunkt ist »Liam Gallagher: As It Was« von Gavin Fitzgerald und Charlie Lightening gerade einmal eine Viertelstunde alt. Jetzt folgt zunächst der öffentliche Absturz ins fast Bodenlose und anschließend die erfolgreiche Familienmenschwerdung des einst so prollig-arroganten Superstars, dessen Skandale mindestens seinem Bühnengehabe an Unterhaltungswert gleichkamen. Dummerweise stellt sich schnell heraus, dass die Geschichte dieser Läuterung nicht sehr interessant ist. Alles beginnt damit, dass Gallagher eines Tages während einer ausgedehnten Sauftour in Irland in einem Pub zur Gitarre greift und einen Song improvisiert, bei dem sofort unmittelbar jedem Anwesenden klar gewesen sei, dass es sich um einen Hit handelt.

Von nun an geht’s bergauf. Kann er also doch Songs schreiben! Und sich neu verlieben in seine Assistentin Debbie. Jetzt besucht er seine alte und kluge Mutter in Manchester, versammelt peu à peu alle seine Kinder aus diversen Beziehungen um sich, nimmt ein zumindest von der britischen Kritik gefeiertes Comebackalbum auf, tourt um die Welt und reduziert auch noch seinen Kokainkonsum um drei Viertel. Nur ganz selten und wenn, dann professionell begründet, bricht er Konzerte ab und entwickelt sich zum blendend gelaunten Teamplayer, der in Arbeitspausen längst lieber joggt als säuft. Okay, manchmal säuft er auch heute noch, und viel Unsinn redet er noch immer, wie Lebensgefährtin Debbie lächelnd einräumt, aber eigentlich müssen wir uns Liam längst als glücklichen Menschen vorstellen. Das sagt er selbst, und das sagen alle, die im Film etwas sagen. In Interviews, die andernorts zu lesen waren, sagt er manchmal auch anderes, was an den alten Größenwahn erinnert, aber das muss ja nichts heißen. Zumal »Liam Gallagher: As It Was« gegen Ende zu ziemlich Oasis-haftem Jungspathos tendiert und raunt, dass es sich bei Liam um den – puh! – vielleicht größten Rock-’n’-Roll-Frontmann ever handeln könnte, der endlich seinen Platz im Leben gefunden habe. Hinter einem Mikrofon.

Weil der Film aber zuvor wenig mehr zu bieten hat, als eine gute Stunde Impressionen vom unspektakulären Alltag eines sehr glücklichen Popstars auszubreiten und dabei seltsamerweise wiederholt lieber mit Musik unterlegt wurde, die nicht von Liam stammt, erinnert das Ganze auf unschöne Weise an ein nicht ganz gelungenes Promotion-Press-Kit, das üblicherweise die Veröffentlichung eines neuen Albums flankiert. Oder, auch nicht übel als Idee, an eine audiovisuelle Grußbotschaft des »Hey, mir geht’s gut! Arschloch!« an den großen Abwesenden, dessen Entgegnung dazu allerdings auch kaum überraschend ausfallen würde. Mittelfinger hoch, Daumen runter!