Reim auf Godot

Rodrigo Abd/AP/dpa Vor dem Virus sind nicht alle gleich: Mittagessen einer Hilfsorganisation für Obdachlose Ende März in Lima (Peru)

Macht das Coronavirus alle Menschen gleich? Nein. Das Gesundheitssystem des Staates, in dem man lebt, macht einen gewaltigen Unterschied. Und dann werden noch Gruppen innerhalb der Nationen diskriminiert: Alte, Obdachlose, Asylbewerber. Oft gehen Krankheiten mit Ausgrenzung und Stigmatisierung der Opfer und Risikogruppen einher, das zeigt sich noch heute am Umgang mit dem seit etwa 40 Jahren bekannten HI-Virus. Damit setzte sich etwa der Videokünstler David Wojnarowicz auseinander, der 1992 an den Folgen von AIDS starb. Jean-Claude Kuner widmet ihm: »Im Schatten des amerikanischen Traums – Die Audiotagebücher des Künstlers David Wojnarowicz« (RBB 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur).

Auf FSK kommt ein Schwerpunkt zu linken Hamburger Verlagen. »Linker Aufbruch – Der Verlag Association 1972–1979« (Mi., 14 Uhr, FSK) ist ein Vortrag von Klaus Körner überschrieben, einer von Gerd Siebecke heißt »Nicht nur die schöne Marianne! Der VSA-Verlag und das andere Eimsbüttel« (Do., 13 Uhr, FSK).

Von einem Zeitungskolumnisten im Shitstorm erzählt James Fritz’ Hörspiel »Die Kommentare sind frei« (WDR 2018; Mi., 19 Uhr, WDR 3). Anschließend läuft endlich Dietmar Daths und Thomas Webers »Nie mehr warten« (SWR 2017; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Das »Sprech-, Sing- und Musikdrama« zum 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin sollte in der vergangenen Woche über den Äther gehen. Aber am 21. April starb der frühere NDR-Hörspielchef Norbert Schaeffer, darum wurde das Programm geändert. Online findet sich beim NDR eine Übersicht zu Hörspielen, an denen Schaeffer mitgewirkt hat.

Ein Hörspiel für Gourmets ist Hans Helge Otts und Gottfried von Einems »Ein Segen für die Menschheit« (WDR 1987; Do., 19 Uhr, WDR 3). Es geht darin um Genmanipulation und Wurstherstellung. Und Ilse Aichinger führt das Publikum mit dem Stück »Knöpfe« (Rundfunk der DDR 1989; Fr., 18.30 Uhr, DLF Kultur) in eine mysteriöse Fabrik, in der Arbeiterinnen sozusagen verwurstet werden.

Um die Beziehung von Comic­helden zu ihren Erfindern geht es in Jens Steiners »Supermänner« (SRF 2014; Fr., 20 Uhr, SRF 1) mit Rolf Becker, während in Anne Krügers Groteske »Supermarkt« (HR 2018; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) Bjarne Mädel als diktatorischer Polizist überzeugt. Nicht verpassen sollte man Samuel Becketts Klassiker »Warten auf Godot« (ORF 1955; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) als Hörspiel. Die sich darauf reimende Schriftstellerin Annie Ernaux ist nicht nur mit einer Hörspielfassung von »Die Jahre« (HR 2018; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) vertreten, sondern auch noch mit einer von »Erinnerungen eines Mädchens« (SWR 2020; Ursendung So., 18.20 Uhr, SWR 2).

Unter den Gratulationen zu Jubiläen sind »Inkasso Hasso: 30 Jahre VL« (Sa., 18 Uhr, Radio Corax) und von Rosa Hannah Ziegler: »Ausgrabung einer Utopie – 40 Jahre Freie Republik Wendland« (DLF Kultur 2020; Ursendung Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) hervorzuheben. Gute alte Spannung versprechen die Hörspiele »Zwei Fremde im Zug« (SDR/NDR 1993; Teil 1/2 Sa., 21 Uhr, NDR Info) nach Patricia Highsmith und »Rebecca« (BR 1973; Teil 2/2 Mi., 20 Uhr, Bayern 2) nach Daphne du Maurier – letzteres gehört zum Themenschwerpunkt zum 40. Todestag von Alfred Hitchcock. Online finden sich im »Hörspielpool« des BR noch weitere Hitchcock-bezogene Stücke.

Michaela Melián ist schon lange eine herausragende Hörspielmacherin, wie »Föhrenwald« (BR/kunstraum muenchen 2005; So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) zeigt. Und als Meister seines Faches beweist sich David Zane Mairowitz mit seinem futurologischen Feature »Krieg der Welten 2050« (WDR 2015; So., 17 Uhr, WDR 5). Zuletzt sei noch Elisabeth Schimanas Klangkunststück »Virus #20« empfohlen (So., 23 Uhr, ORF Ö1).