Lewis Hine/ARTE France Mädchen in einer Spinnerei in Newberry, South Carolina: »Geschichte der Arbeiterbewegung«

Escape Plan

Ray, ein Experte für Sicherheitssysteme in Gefängnissen, testet im Auftrag der CIA als Insasse eine als ausbruchsicher geltende Hightecheinrichtung. Dabei merkt er, dass man ihn in eine Falle gelockt hat: In einer brenzligen Situation funktioniert ein Codewort nicht. Erst durch seinen Mithäftling Emil Rottmayer und den Computerexperten Hush eröffnen sich Fluchtmöglichkeiten. USA 2013. Mit Arnold und Sylvester.

RTL, 20.15 Uhr

»Nicht länger nichts.«

Geschichte der Arbeiterbewegung: Fabrik, Folge 1 von 4

Wer Mario Adorf mit Rauschebart als Karl Marx sehen will, kann natürlich schon vorher, ab 20.15 Uhr auf Arte glücklich werden; wir klinken uns aber erst später ein. Die bis spät in die Nacht laufende Dokumentation schildert die Geschichte der Arbeiterbewegung in ganz Europa. Dieser erste Teil schaut nach England, wo im beginnenden 18. Jahrhundert die Geburtsstunde der Arbeiterklasse schlug. Nach jahrzehntelangen Niederlagen war die Arbeiterklasse für den Aufstand gewappnet. Geleitet von Visionären wie Karl Marx oder Friedrich Engels setzte sich diese für einen Umbruch der Gesellschaft ein. Der ganzen Gesellschaft wohlgemerkt, nicht nur ihrer Klasse. F 2020.

Arte, 21.45 Uhr

Zum Glück gab’s diese Kuh

Wie Eva Erben den Holocaust überlebte

Eva Erben hat zwei Konzentrationslager, Selektionen von Mengele und den Todesmarsch überlebt und sagt, dass sie trotz allem ein glückliches Leben hatte. Als Kind jüdischer Eltern wuchs sie in Prag auf. Mit elf Jahren kam sie 1941 mit den Eltern nach Theresienstadt, 1944 nach Auschwitz. Ihr Vater wurde ermordet, die Mutter starb auf dem Todesmarsch. Da war Eva Erben 14. Wir verneigen uns. D 2020.

ZDF, 22.15 Uhr

Makro: Geld oder Moral

Die Finanzwelt steht am berühmt-berüchtigten Scheideweg: kurzfristige Trader versus langfristige Investoren. Gier versus Verantwortung. Künstliche Intelligenz versus menschlicher Verstand. Das wird am Beispiel Norwegen und seines Staatsfonds erläutert. Wir sind bescheidener und hätten gern erst mal die umlagefinanzierte Rente zurück, mit der man unbeeindruckt vom Finanzmarkt in Ruhe alt werden könnte. D 2020. (Wiederholung vom 21.2.2020)

3sat, 22.25 Uhr