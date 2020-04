Heil für Recht auf Homeoffice

Berlin. Angesichts der in der Coronakrise vielfach genutzten Möglichkeit des Arbeitens zu Hause will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) innerhalb des nächsten halben Jahres eine entsprechende Regelung für Heimarbeit vorstellen. »Ich arbeite an einem neuen Gesetz für ein Recht auf Homeoffice, das ich bis Herbst vorlegen werde«, erklärte er gegenüber Bild am Sonntag.

»Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können – auch wenn die Coronapandemie wieder vorbei ist«, sagte der Minister. »Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie viel im Homeoffice möglich ist«, sagte er dem Blatt. »Das ist eine echte Errungenschaft, hinter die wir nicht mehr zurückfallen sollten.« (AFP/jW)