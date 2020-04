Matthias Rietschel/REUTERS Auch in Dresden wurde bereits versucht, den 1. Mai von rechts zu instrumentalisieren (Archivbild, 2019)

In Hamburg versuchen Rechte nicht zum ersten Mal, den Kampftag der arbeitenden Klasse für sich zu reklamieren. Die Neonazis Christian Worch von der Kleinpartei »Die Rechte« und Thomas Wulff, Exvorsitzender der Hamburger NPD, haben eine Kundgebung am 1. Mai am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Harburg angemeldet. Zwar hat die Versammlungsbehörde sie inzwischen verboten, wie das Hamburger Abendblatt am Freitag berichtete. Die Anmelder haben aber angekündigt, gegen das Verbot zu klagen und dabei notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Daher rufen linke Gruppen im Internet weiterhin dazu auf, sich für Protestaktionen gegen rechts bereit zu halten.

Ursprünglich hatten Worch und Wulff einen Aufmarsch im Harburger Phoenixviertel mit rund 400 Teilnehmern angemeldet. Wegen der Coronapandemie verlegten sie die Demonstration an den ZOB, wo mehr Platz ist, und meldeten nur noch 25 Teilnehmer an, hatten aber auch damit keinen Erfolg. Am Freitag abend teilte Innensenator Andy Grote (SPD) via Twitter mit, die Kundgebung sei auch in reduziertem Umfang »und damit endgültig von der Versammlungsbehörde untersagt«. Grote fügte hinzu: »Für Rechtsextremisten gilt unabhängig von Corona: Abstand halten zu Hamburg!«

Begründet wird das Verbot laut Abendblatt mit dem Infektionsschutz. Nach Einschätzung der Versammlungsbehörde ist dieser vor allem deshalb nicht zu garantieren, weil mit erheblichen Protesten mit Hunderten von Teilnehmern zu rechnen ist. Es könne zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegendemonstranten kommen. Die Absperrketten, die voraussichtlich zwischen den verfeindeten Lagern gebildet werden müssten, bedeuteten eine erhöhte Ansteckungsgefahr für die Beamten. Für den Einsatz müssten zudem, so die Begründung der Behörde, vermutlich Einheiten aus anderen Bundesländern angefordert werden, die im Falle einer Ansteckung das Virus über Hamburg hinaus verbreiten würden.

Auch nach dem Verbot mobilisieren linke Gruppen im Internet weiter gegen die Rechten. »Wir bleiben wachsam!« schrieb das anarchistische Bündnis »Schwarz-Roter 1. Mai« am Freitag bei Twitter. Was auch immer bei der Klage der Anmelder herauskomme, heiße nicht, »dass keine Faschos im Viertel unterwegs sein werden«. Das Bündnis hat selbst für den Vormittag des 1. Mai eine Kundgebung in Harburg angemeldet, die von der Behörde genehmigt wurde. Auf dem Herbert-Wehner-Platz, der nur einige Straßen vom ZOB entfernt ist, dürfen sich 20 Demonstranten im Mindestabstand von eineinhalb Meter voneinander versammeln.

Auch das »Hamburger Bündnis gegen rechts« rief zum Widerstand gegen rechte Aktionen am 1. Mai auf. Dass die Neonazis am »internationalen Feiertag der Werktätigen« aufmarschieren wollten, sei eine »besondere Provokation«, so das Bündnis in einer Erklärung vom Freitag. »Waren es doch ihre braunen Vorbilder, die nach der Machtübertragung am 30. Januar 1933 die politische Opposition verboten, die freien Gewerkschaften und die Parteien der Arbeiter*innen zerschlugen und am 2. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser besetzten«, heißt es in der Erklärung.

Auf dem Portal »Indymedia« wurde in einem anonymen Beitrag am Freitag zu Aktionen gegen einen rechten Aufmarsch Harburg aufgerufen. Bei diesem handle sich um einen »weiteren Versuch, sich als Vertretung von Arbeiter*inneninteressen im Kampf um soziale Gerechtigkeit auszugeben«, heißt es in dem Text. Dabei gehöre der Angriff auf erkämpfte Arbeiterrechte und soziale Errungenschaften schon immer zu rechter Politik. »Gemeinsam mit vielen Menschen« werde man »den Naziaufmarsch blockieren und angreifen«.