Hitler kaputt

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Ohne offiziell geladene Gäste ist am Samstag in Torgau der 75. Jahrestag der historischen Begegnung US-amerikanischer und sowjetischer Truppen am Ende des Zweiten Weltkrieges begangen worden. Die ursprünglich geplanten Feierlichkeiten zum »Elbe Day« wurden wegen der Coronapandemie abgesagt. Statt dessen gab es eine Kranzniederlegung mit Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) und Regionalbischof Johann Schneider. In Torgau waren die alliierten Soldaten am 25. April 1945 aufeinander getroffen. Das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung von der Naziherrschaft waren damit zum Greifen nahe. Am 8. Mai 1945 war der deutsche Faschismus besiegt worden.(jW)