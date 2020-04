Bericht: AfD entlässt Pressesprecher Lüth

Berlin. Die AfD hat ihren langjährigen Partei- und Fraktionspressesprecher Christian Lüth einem Bericht zufolge gefeuert, nachdem er sich selbst als »Faschist« bezeichnet habe. Lüth sei am Freitag mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, berichtete Zeit online am Sonntag unter Berufung auf Parteikreise. Die AfD hatte dem Bericht zufolge über Wochen eine »arbeitsrechtliche Prüfung« vorgenommen, die nun zum Rauswurf von Lüth führte. Die Entscheidung habe Fraktionschef Alexander Gauland getroffen und danach den Fraktionsvorstand informiert. Parteichef Tino Chrupalla bestätigte laut Zeit online die Entlassung am Sonntag. (AFP/jW)