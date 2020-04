Warnungen vor weiterem Dürresommer

Kiel/Offenbach. Mit anhaltender Trockenheit wächst in Deutschland die Gefahr einer Dürre. »Die letzten beiden Jahre waren außergewöhnlich trocken. Die Böden brauchen nun Regen. Ihre Wasserspeicher sind nur zum Teil wieder aufgefüllt worden«, sagte Klimaforscher Mojib Latif, der am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel forscht, der Rhein-Neckar-Zeitung. Es drohe eine Missernte: »Die Bauern haben aber noch Hoffnung. Wenn es in den kommenden zwei bis drei Wochen kräftig regnet, kann dies den trockenen April ausgleichen.« Auch beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach hieß es am Wochenende, die Wetterlage erinnere »etwas an den Dürresommer 2018«. Ab Dienstag allerdings kann bundesweit mit Schauern oder schauerartigem Regen gerechnet werden. (dpa/jW)