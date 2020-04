Grüne fordern Konsumgutscheine

Berlin. Die Grünen fordern Konsumgutscheine für alle, die ihren Wohnsitz in der BRD haben – von der Putzkraft bis zum Millionär. Einlösbar sollten die Gutscheine im Wert von 250 Euro pro Person und insgesamt rund 20 Milliarden Euro in Gaststätten, Läden oder beim Friseur sein, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter Reuters. So ließe sich verhindern, dass kleine Geschäfte wegen der Coronakrise aufgeben müssten. (Reuters/jW)