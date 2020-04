Pianist Igor Levit wird am 8. Dezember beim Nobelpreis-Konzert auftreten. An seiner Seite werde Dirigent Stéphane Denève das »Royal Stockholm Philharmonic Orchestra« leiten, teilten die Veranstalter am Montag mit. Das Konzert zählt zum offiziellen Programm der Nobelwoche. Der 33jährige Levit stammt aus Nischni Nowgorod und kam im Alter von acht Jahren mit seiner Familie in die BRD, in der er Ende 2019 eine »massive Normverschiebung« feststellte: »Antisemitismus, Rassismus und Frauenhass gewinnen immer weiter Raum.« (dpa/jW)