Capa Presse/arte Doku über das Räderwerk der Big-Brother-Maschinerie: »Überwacht: Sieben Milliarden im Visier«

Charité

Barmherzigkeit

Wiederholung der ersten Folge des Historienschinkens. Die arme Waise Ida Lenze schleppt sich mit einer Blinddarmentzündung in die Berliner Charité, wo ihr der Stabsarzt Emil Behring durch eine Notoperation das Leben rettet. Er ist einer der wenigen, die diesen Eingriff beherrschen. Behring bewirbt sich um die Mitarbeit beim berühmten Institutsleiter Robert Koch, der gerade an einem Mittel gegen Tuberkulose arbeitet.

Das Erste, 20.15 Uhr

Überwacht: Sieben ­Milliarden im Visier

KI – Endspiel für den Menschen?

Der Dokumentarfilm zeigt, wie sich Staaten weltweit einen gefährlichen Wettlauf um immer mehr und immer raffiniertere Überwachungstechnologien liefern. Gezeigt wird das Räderwerk der Big-Brother-Maschinerie, und auch deren Opfer kommen zu Wort. F 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Tobis Städtetrip

Frankfurts neue Altstadt hautnah

Die neueste Altstadt der Welt von ihrer spannenden und leckeren Seite – das verspricht der Städtetrip nach Frankfurt am Main mit Tobias Kämmerer. Wenn das Essen so schmeckt wie die hochbetonierten Butzehäuschen anmuten, dann wird es nicht Gutes.

HR, 20.15 Uhr

Vom Glück, ein Frankfurter zu sein

Neubeginn und Aufbruch

Folge eins von zwei – von Goethe bis Fauser. In diesem Porträt der Stadt Frankfurt am Main wird Aktuelles mit Funden aus Archiven gemischt und gezeigt, wie die Metropole, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag, unablässig ihr Gesicht wandelte. Für die Banken, für das Geschäft wurde alles wieder hochgezogen. Zeitreise von Simone Jung aus dem Jahr 2015.

HR, 22.30 Uhr

Todeszug in die Freiheit

Im Frühjahr 1945 sollten Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Leitmeritz zum KZ Mauthausen gebracht werden. Unter deutscher Besatzung lief die Route für den Transport durch das damalige Protektorat Böhmen und Mähren. Die tschechische Bevölkerung tat alles, um so viele Menschen wie möglich aus den Todestransporten zu befreien oder sie durch Versorgung mit Nahrung und Medikamenten zu retten. D 2017

3sat, 22.55 Uhr

Die Geldroboter

Im automatisierten Börsenhandel handeln Computer mit Computern. Das beste Geschäft machen jene, die über das schnellste Datennetz verfügen. Die Menschen haben das Spielfeld längst den Geldrobotern überlassen. Mit der Einführung des Hochfrequenzhandels ist ein unkontrollierbarer, aufgeblasener Finanzmarkt entstanden, in dem auf Krisen gewettet wird und Investitionen keine reale Größe mehr sind. A 2020

Arte, 23.25 Uhr