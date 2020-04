Let the songs do the talking

Debi Del Grande//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Hätten so die Doors klingen können, wenn sie besser gewesen wären?

Dem Countrymusiker Steve Earle ist das neue Album von Jonathan Wilson, »Dixie Blur«, zu verdanken. In nur sechs Tagen wurde es auf Earles Rat hin in Nashville eingespielt. Zuvor hatte Wilson schon mal gern neun Monate in Heimarbeit an einem Album herumgefrickelt. »It was so fast it was a blur (in einem Wisch)«, erläutert Wilson die eine Hälfte, »Blur«, des Albumtitels. »Dixie« wiederum steht für die Reverenz, die Wilson, der ursprünglich aus North Carolina stammt, alten Meistern und Stilen der Südstaaten erweist. Das mischt er mit seinem ureigenen kalifornischen Westcoast-Ansatz.

Rewind. Heiß ist der Juli 2013, ein Konzert in Köln steht an, Leute in Unterhemden kommen uns entgegen. Ein besonders zerlöchertes Exemplar trägt der Musiker, wegen dessen Debütalbum »Gentle Spirit« (2011) wir hier sind. 50 Leute sind dann im Luxor, und so unaufgeregt, wie Wilson da die Straße entlangging, absolviert er auch seinen Gig: Let the music do the talking. Der Auftritt mit eindringlich gehauchtem Gesang, vielschichtigen, sich langsam entfaltenden Songs, jammend abhebender Band, verzerrten Keyboards und Wilsons fabelhaften E-Gitarren-Soli lässt Ketzerisches denken: Hätten so die Doors klingen können, wenn sie besser gewesen wären? Wenngleich Wilsons Songs weniger vom Blues beeinflusst sind, sondern mit ihrem 70er-Westcoast-Sound die Lässigkeit und Weite Kaliforniens atmen.

Im Herbst 2013 bereits die nächste Platte, »Fanfare«. Ausufernd. Viel Kritikerlob, aber mir persönlich zu zerfasert, trotz einzelner starker Songs. Wilson ist nun zunehmend gefragt als Produzent und arbeitet mit Father John Misty, Dawes, Roy Harper, Conor Oberst und Lana Del Rey. 2017 wird’s dann stadiongroß. Roger Waters (Ex-Pink Floyd) heuert ihn an für seine zwei Jahre dauernde Welttournee, als Gitarrist, »Musical Director« und David-Gilmour-Gesangspart. In derselben Zeit veröffentlicht Wilson noch das allzu perfektionistische Album »Rare Birds« (2018). Hotelzimmer und Arenen, alle vier Monate ein freier Tag. Er bekommt Heimweh.

Stop – and Play. »Dixie Blur«, das neue Album, ist aus diesem Gefühl heraus entstanden. Es ist überwiegend sanft geraten und warm instrumentiert. Der unaufdringliche, atmosphärische Sog des Debütalbums wird bereichert durch etwas, das man von Wilson nicht erwartet hätte: Direktheit. Die Vocals sind klarer, die Melodien bei aller Komplexität tendenziell eingängiger, die Instrumentierung durch den Livecharakter der Aufnahmen spontaner, ursprünglicher. »No overdubs« war die Bedingung von Fiddle-Legende Mark O’Connor, als Wilson ihn ansprach. Sein gefühlvolles Spiel in den Balladen und seine irrwitzigen Soli in den eingestreuten Bluegrass-Stompern veredeln die mit Eins-a-Sessionmusikern aus Nashville aufgenommenen Songs. Pat Sansone von Wilco spielte mit und produzierte: ein Gütesiegel. Der Gitarrenfreak Wilson – 75 soll er besitzen – spielt hier eine akustische, ohne den Virtuosen, der er zweifellos ist, raushängen zu lassen: Let the songs do the talking.

Die Songs vertrauen uns Intimes an: »Oh Girl« dreht sich um das Ende einer Liebesbeziehung: »And missin’ someone is the kind of hurt / A heart should be grateful to feel.« »69 Corvette« vertont die auf der Waters-Tour aufgekommenen Heimatgefühle: »I miss that feeling. I miss home.« Dazu Einkehrakkorde und eine weinende Pedal-Steel-Gitarre. Der Vater, an den Wilson in diesem Song auch erinnert, prägte Wilsons Kindheit musikalisch: späte Beatles, 70er-Rock, Country und Bluegrass. Sein Onkel wiederum spielte mit Bluegrass-Legende Bill Monroe. All diese Einflüsse, versetzt mit einem Schuss Pink Floyd, lassen sich auf »Dixie Blur« heraushören. Wilson bringt sich und uns damit – nicht nur – musikalisch nach Hause.