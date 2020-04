100.000 Euro im Topf

Christian Charisius/dpa »Das fällt diesmal aus« (Festivalbesucher und Fusion-Rakete, Juni 2019)

Die »Fusion«, geplant vom 24. bis 28. Juni, ist also abgesagt. Lärz, das Dorf am gefühlten Ende der mecklenburgischen Seenplattenidylle, wird 2020 nicht von einer bunten, 70.000köpfigen Schar meist gesellschaftskritischer Menschen besucht werden. Verwaist bleibt der ehemalige sowjetische Flugplatz am Ortsrand, den die Rote Befreiungsarmee zu Beginn der Neunziger räumen musste – derweil die Ramstein Airbase und über dreißig (!) weitere Ami-Stützpunkte in Westdeutschland erhalten blieben.

Die neue Hippiegeneration bleibt zunächst – wie Greta und die anderen Hoffnungstragenden – im zwangsverordneten Homeoffice. Sie hatte sich seit dem ersten jener – im Vergleich zum durchkommerzialisierten Open-Air-Betrieb – unorthodoxen Lärzer Festivals 1997 alljährlich (außer 2017) zusammengefunden zu einer Art »Parallelgesellschaft« (Eigenwerbung) aus Musik, Theater, Performance, Kino, Installation, Interaktion, Love, Peace and Drugs. Auf dem »Russengelände«, wie es heute noch in der Region genannt wird, entstand eine Feier- und Kommunikationskommune, die als »Ferienkommunismus« bekannt wurde und über Grenzen hinweg kulturelle Impulse sendete.

Das fällt diesmal aus. Kultur steht auf dem Abstellgleis, Schweigen herrscht im Wald und überall draußen – selbst über die abendlichen Balkonkonzerte in Italien verlautbart nichts mehr. Kinos, Theater, Konzertsäle, Stadien und Sporthallen dicht, Public Viewing and Drinking waren mal, die eigenen vier Wände und das Internet werden zur Ersatzöffentlichkeit. Nicht nur der Verein »Kulturkosmos Müritz e. V.« als Veranstalter der »Fusion« befürchtet, dass das Virus »das Potential hat, in wenigen Monaten unser Leben dauerhaft negativ zu verändern«. Ein »Ausnahmezustand auf unbestimmte Zeit« sei ausgerufen, und niemand könne sagen, wie das Leben danach aussehe.

In der Tat ist das Danach ein großes Fragezeichen. In Zeiten der Coronakrise, mit der keiner der bürgerlichen Zukunftsprognostiker gerechnet hatte, von der aber auch die marxistischen Weitblicker, historisch-materialistisch und dialektisch geschult, kalt erwischt wurden, und die sich allesamt nur langsam und entsprechend ihrer Interessen auf die Lage einstellen, befinden sich auch die Künste weitgehend in Quarantäne, auch gedanklich, wie es scheint. Dass Seuchen Produkte der Umwelt und des Umgangs mit ihr sind, ist zumindest bisher kaum Thema, sogar in China nicht. Die Artisten in der Zirkuskuppel sind ratlos, und Neil Youngs »Helpless« wird wieder im Radio gedudelt.

Unterdessen stellten die »Fusion«-Macher zu Ostern in einem massenhaft verbreiteten »Newsletter« einige grundsätzliche Überlegungen zu Zustand und Zukunft von alternativer Kultur an. Dabei versuchen sie zumindest, trotz der Misere, ihr alternatives Festival canceln zu müssen, kämpferisch zu bleiben. »Wir hätten natürlich mit der Absage warten können, bis diese von der Politik angewiesen wird, aber wir wollen in dieser Situation selbstbestimmt entscheiden und sehen die höhere Gewalt, auch ohne Anordnung der Behörden, zweifelsfrei als gegeben.«

Im vergangenen Jahr hatte sich wegen etlicher Schikanen seitens der staatlichen Gewalt mit einer zentralen Auflage, nämlich permanenter Polizeipräsenz auf dem »Fusion«-Gelände, ein Protestpotential gebildet, das versiert, beharrlich und in der Sache klar den Widerstand entfachte, »#­Fusionbleibt« als Motto. Mit Sicherheit getragen von einer bemerkenswerten Aufgeschlossenheit, ja Sympathie der Bevölkerung zwischen Neustrelitz, Mirow und Rechlin waren die Akteure letztlich erfolgreich gegen den Neubrandenburger Polizeipräsidenten und CDU-Innenminister.

Dabei ging es den ortsansässigen Gewerben nicht nur um die eine oder andere Umsatzsteigerung durch Lebensmittelkonsum nach Wacken-Vorbild; sondern um eine – hierzulande – nicht leicht zu weckende Neugier auf die sonderbaren Fremden aus aller Herren Länder, die da auf dem Parkplatz vor Edeka und Aldi im »Ort des Friedens« (slawisch für »Mirow«) trommelten oder Saxophon bliesen. Die Gegensätze zwischen Stadt und Land sind eben doch relativ, die »Fusion« steht dafür.

Und nun keine Kultur wegen Ansteckungsgefahr. Der Kulturkosmos e. V. gesteht: »Wir sind in dieser Situation so machtlos wie noch nie und haben keine Widersacher:innen, die wir gemeinsam mit eurer Solidarität bezwingen können.« Und konstatiert zugleich unüberschaubare Folgen für alle Beteiligten: »Das Erliegen des kulturellen Lebens und die Absage des Fusion-Festivals 2020 bedeuten für viele Vereine und Projekte eine ökonomische Katastrophe.« Man habe einen Solidaritätsfonds aus 100.000 Euro Eigenmitteln sowie zu erwartenden Geldern aus dem Ticketumtausch zur Unterstützung des »Fusion«-Netzwerks eingerichtet. Dieser »Spendentopf« solle »existenziell gefährdeten Gruppen das Überleben in dieser Krise erleichtern, sowie falls nötig auch das Theaterfestival at.tension 2021 absichern«.

Betroffen sind im Fall der »Fusion« Tausende Freiwillige, eine Vielzahl Vereine, alternative Kultur- und Modeprojekte, ökologische Initiativen. Doch lassen die undeutlichen Perspektiven allüberall Schlimmeres befürchten, so der Newsletter. »Die jahrelang kaputtgesparten Gesundheitssysteme der reichen Industrienationen stehen kurz vor dem Kollaps und der Kapitalismus vor dem Offenbarungseid des Systemabsturzes. Die Krise gerät zur Katastrophe, deren Folgen unabsehbar sind. Entwicklungs- und Schwellenländer wird es noch weit härter treffen als uns.«

Empathie für Schwächere habe in dieser Gesellschaft eine kurze Halbwertszeit, was jüngst in der »Flüchtlingskrise« zu lernen gewesen sei. »Wenn es jetzt ums wirtschaftliche Überleben und den Systemerhalt geht, werden voraussehbar innerhalb von wenigen Wochen des Ausnamezustands ethische und moralische Prinzipien über Bord geworfen werden.« Das geschehe, »ohne dass es einen relevanten systemkritischen Diskurs dazu gibt.«

Der aktuelle Rest sind Sachzwänge. Die 70.000 verkauften Tickets, Einzelpreis 145 Euro – im Dezember 2019 unter weit mehr als 100.000 Anfragen ausgelost – bleiben gültig oder können erstattet werden. Eine Solidaritätsspende von zehn Euro ist möglich, die nächste »Fusion« für den Sommer 2021 angekündigt.