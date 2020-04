»75 Jahre Befreiung von Leipzig – weiße Fahnen am 18. April«. Das Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz« u. a. rufen alle Leipzigerinnen und Leipziger dazu auf, am Sonnabend, dem 18. April, als Zeichen der Erinnerung an den Tag der Befreiung der Stadt Leipzig weiße Fahnen aus ihren Fenstern und von ihren Balkonen zu hängen.

»Krach schlagen für Evakuierung der Flüchtlingscamps«. Der Frauenverband Courage e. V., die Bundesvertretung Solidarität International (SI) und der Freundeskreis Alassa rufen dazu auf, zu protestieren, wenn am Sonnabend, dem 18. April, nur 58 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland ankommen. Den Kindern selbst soll ein herzliches Willkommen gelten! Fotos, Videos und kleine Berichte von den einzelnen Aktionen können an das SI-Büro buero@solidaritaet-international.de oder an den Courage-Bundesvorstand courage-geschaeftsstelle@t-online.de geschickt werden.

»#LeaveNoOneBehind«.Sofortige Evakuierung der griechischen Lager. Aktion zur Kampagne der Seebrücke zum zweiten Mal online. Sonntag, 19.4., 16 Uhr, https://www.youtube.com/watch?v=zSIUbNqrpKI. Veranstalter: Seebrücke

»Versammlungsfreiheit schützen – auch in Zeiten der Krise«. Das Aktionsnetzwerk «Leipzig nimmt Platz» ruft für den Montag, 20. April, ab 18 Uhr zu einer Versammlung auf dem Marktplatz in Leipzig auf. Die Veranstaltung findet unter strengen Auflagen statt. Info: https://platznehmen.de/freiheitsrechte/