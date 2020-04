Immer neue Schichten

Lawrence Watson Den Anstrich aus purem Gold hat er sich verdient: Rustin Man

»Clockdust« ist ein Album wie ein musikalischer Antiquitätenladen. In einer Ecke ein verstaubtes Euphonium, in einer anderen Perkussionsinstrumente, die jemand vor 150 Jahren aus »den Kolonien« mitgebracht und danach vergessen hat. Über allem liegt der Schleier der Jahrzehnte, des Desinteresses, des Vergessens. Aber auch eine Art von, wie soll man es nennen, Heimeligkeit? Die Erinnerung, die einen überfällt, wenn man einen alten Dachboden ausmistet und Dinge wiederfindet. Wenn sich Nostalgie mit der Spannung des Entdeckens verbindet.

Eine Art Fortsetzung

Vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlichte Rustin Man »Drift Code«; 17 Jahre vorher, gemeinsam mit Beth Gibbons von Portishead, »Out of Season«, einen melancholischen Monolithen von Album, das mit jedem Jahr noch besser zu werden scheint. In einem anderen Zeitalter, Mitte der 80er, war Rustin Man unter seinem bürgerlichen Namen Paul Webb Bassist bei Talk Talk. Wahrscheinlich die Band, der man den – ohnehin ziemlich blöden – Vorwurf, sie sei zu kommerziell, am allerwenigsten machen konnte. Talk Talk begannen mit einem leichtgewichtigen New-Wave-Album, hatten eine kurze Phase mit intelligenten Chartserfolgen (»Such a Shame«, »Life’s What You Make It«), beschritten danach den Weg hin zur Sperrigkeit mittels aus der Zeit gefallener Meisterwerke: »Spirit of Eden«, »Laughing Stock«. Ihr Sänger Mark Hollis (1955–2019) setzte diese Entwicklung mit einem so minimalistischen wie erhabenen, nach ihm selbst benannten Soloalbum im Jahr 1998 fort. Man kann sagen: Die Musik der Bandmitglieder wurde immer inte­ressanter und radikaler, Veröffentlichungen indes immer seltener.

Die ungewöhnliche »Hektik« von gleich zwei Veröffentlichungen in zwei Jahren haben wir dem Umstand zu verdanken, dass Webb während der Vorbereitungen zu »Drift Code« merkte, dass er eigentlich an zwei verschiedenen Alben arbeitet. »Drift Code« versammelt Stücke, deren Sound von einer elektrischen Gitarre in mehrschichtigen Arrangements lebt, »Clockdust« ist geradliniger und gleichzeitig räumlicher.

Beide Alben sind für heutige Verhältnisse nahezu unverschämt komplex, definitiv klingeltonuntauglich, sie erfordern genaues Zuhören und belohnen diese Mühe mit der Preisgabe immer weiterer Details, dem Offenlegen immer neuer Schichten. Im Grunde ist »Clockdust« die Fortsetzung von »Drift Code«, die Alben sollten eigentlich gemeinsam in einem samtenen Schuber angeboten werden. Der markanteste Unterschied ist vermutlich der, dass »Clockdust« trotz seiner leicht unheimlichen Atmosphäre etwas wärmer wirkt.

Viktorianischer Dub

Interessantestes Stück auf dem durchweg interessanten »Clockdust« ist »Night in Evening City«, mit seiner langen Coda, die sich am besten als »viktorianischer Dub« beschreiben lässt. Und vielleicht ist das viktorianische Zeitalter, die Ära, in der das gegenwärtige wissenschaftliche Denken entstand, der Glaube aber noch nicht verschwunden war, auch die geeignete Metapher für das gesamte »Drift Code«/»Clockdust«-Projekt: Aufgeschlossenheit und Neugier auf der einen Seite, die Suche nach Halt in der Vergangenheit auf der anderen. Das letzte Stück, »Man With a Remedy«, spießt gekonnt ein äußerst lästiges Phänomen unserer Gegenwart auf: die immer lauter werdende Menge derer, die meinen, die Welt müsste an ihrem persönlichen Wesen genesen, die meinen, alles zu wissen, und sich darüber ins Recht setzen, den Rest der Welt zu schulmeistern. Wenn ein Album der jüngeren Zeit die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auflöst, dann »Clockdust«.