Nachschlag: »Gesinnungsprobleme«

Jan Woitas/dpa Es wird geschossen: Polizisten in Landsberg bei Halle (9.10.2019)

»Tut der Staat genug?«: Das ist die Fragestellung des aktuellen Films des Journalisten Dirk Laabs für das ZDF zu faschistischen Verschwörern, die sich vor allem in Spezialeinheiten von Polizei und Militär tummeln. Aus dem Off kommt die Frage, ob »Rechtsextreme« die Staatsgewalt schlicht »unterwandert« hätten – der Rest also sauber sei. Oder haben etwa »deutsche Spezialkräfte ein Gesinnungsproblem«?

Der Autor sprach mit der Schweriner Oberstaatsanwältin und mit Berufspolitikern, die mit dem Thema vertraut sind. Diese erklären die mutmaßlichen Motive der Verschwörer. Aber auch Insider geben Hinweise, weshalb Laab mögliche Orte der Anschlagsvorbereitung besichtigen kann.

Er versucht immerhin die bayerische Regierung sowie Lorenz Caffier (CDU), Exinnenminister von Mecklenburg-Vorpommern, zu konfrontieren. Es bleibt bei Versuchen. Äußern will sich niemand. Der durchgehend staatstragende Film lässt immerhin das Ausmaß der Pläne für den »Tag X« erahnen. (mb)