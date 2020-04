Rohingya nach Flucht mit Boot in Quarantäne

Dhaka. Nach Wochen auf dem Meer müssen 395 Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit aus Myanmar in Bangladesch in die Quarantäne, wie die Küstenwache am Donnerstag mitteilte. Die Menschen aus Lagern in Bangladesch hatte sich vor zwei Monaten per Schiff auf den Weg nach Malaysia gemacht. (dpa/jW)