Donbass: Erneuter Gefangenenaustausch

Kiew. Im Donbass haben ukrainische Regierungstruppen und Vertreter der »Volksrepubliken« erstmals in diesem Jahr Gefangene ausgetauscht. Am Donnerstag morgen kam es zunächst zu einem Austausch zwischen Donezk und der Ukraine. Kurz darauf begann auch in Lugansk eine ähnliche Aktion. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, werden 19 ukrainische Staatsbürger freigelassen. Vertreter der »Volksrepublik« Donezk erklärten, im Gegenzug zehn Gefangene erhalten zu haben. (dpa/Reuters/jW)