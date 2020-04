Israel: Parlament soll Regierung bilden

Jerusalem. Nach den erfolglosen Koalitionsverhandlungen in Israel hat Präsident Reuven Rivlin das Parlament mit der Regierungsbildung beauftragt. Das teilte Rivlins Büro am Donnerstag mit. Am Mittwoch abend war die verlängerte Frist zur Aufstellung eines neuen Kabinetts ohne Ergebnis abgelaufen. Parlamentspräsident Benjamin Gantz gelang es nicht, mit dem amtierenden Regierungschef Benjamin Netanjahu eine Einheitsregierung zu schaffen. Die Parlamentarier haben nun drei Wochen Zeit, um dem Präsidenten einen Abgeordneten zu empfehlen, der mit der Bildung beauftragt werden soll. (AFP/jW)