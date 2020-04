Ein Abenteurer

Abenteurer Rüdiger Nehberg ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben. Auf einem Baumstamm überquerte der gebürtige Bielefelder einst den Atlantik, als erster befuhr er den tausend Kilometer langen Blauen Nil in Äthiopien und im Sudan. Ohne Proviant wanderte er 1981 tausend Kilometer durch die BRD, ernährte sich dabei nur von Insekten und überfahrenen Vögeln. Das trug dem gelernten Konditor, der bis 1990 eine Bäckerei in Hamburg betrieb, den Ruf eines sonderbaren »Würmerfresser« ein. Er lebte »prima« damit. Zuletzt widmete sich Nehberg insbesondere dem Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung. (AFP/jW)