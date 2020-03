Hessen: »Flügel« orientiert sich um

Berlin. Der vom Verfassungsschutz als »rechtsextrem« eingestufte »Flügel« der AfD will seine Aktivitäten in Hessen einstellen. Die Europaparlamentarierin und »Flügel«-Obfrau in Hessen, Christine Anderson, die hessischen Landtagsabgeordneten Heiko Scholz und Andreas Lichert schrieben an die »Flügel«-Anhänger in Hessen: »Wir haben uns immer in erster Linie als AfD-Mitglieder verstanden, und unser Ziel war stets, die AfD noch erfolgreicher zu machen.« Der Beschluss des Bundesvorstandes vom vergangenen Freitag, der eine Selbstauflösung der Vereinigung bis Ende April gefordert hatte, komme zwar zur Unzeit, sei aber dennoch als »ausgestreckte Hand in Richtung des ›Flügels‹« zu verstehen. (dpa/jW)