Ausgangssperre wegen Pandemie in Westbank

Ramallah. Der palästinensische Regierungschef Mohammed Schtaje hat am Sonntag wegen der Ausbreitung des Coronavirus eine weitgehende Ausgangssperre im Westjordanland verkündet. Die Maßnahme sollte am Abend in Kraft treten und zunächst 14 Tage lang gelten, teilte er mit. Ausnahmen seien etwa Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche. Banken und Apotheken sollten auch geöffnet bleiben. Im Westjordanland gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis jW-Redaktionsschluss 57 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Todesfälle wurden bisher nicht gemeldet. (dpa/jW)