Kuba lässt keine Touristen mehr ins Land

Havanna. Wegen der Coronaviruskrise schließt Kuba seine Grenzen für Ausländer. Die Einreisen für Nichtkubaner würden für einen Monat ausgesetzt, sagte Präsident Miguel Diaz-Canel am Freitag (Ortszeit) im Fernsehen. Die Maßnahme trete am Dienstag in Kraft. Bis zuletzt hatte Kuba von solchen Maßnahmen abgesehen, weil die Wirtschaft des Landes fast ausschließlich vom Tourismus abhängt. Derzeit befinden sich noch 60.000 Touristen auf der Karibikinsel. Bislang sind in Kuba nach offiziellen Angaben 21 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Ein Mensch starb. (AFP/jW)