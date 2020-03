Keine Verzögerung für Tesla-Fabrik

Grünheide. Die Folgen der Coronaviruskrise werden den Bau der geplanten Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla nach Ansicht des Bürgermeisters von Grünheide, Arne Christiani, aus jetziger Sicht nicht verzögern. Das Brandenburger Landesumweltamt hatte eine für den kommenden Mittwoch geplante Erörterung über Einwände gegen das Projekt verschoben.

Die Verschiebung habe keine Bedeutung für das Genehmigungsverfahren, sagte Christiani (parteilos) am Sonntag. Tesla will ab 2021 in dem Ort rund 500.000 Elektroautos im Jahr bauen. (dpa/jW)