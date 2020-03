Versorgung gesichert

Matthias Balk/dpa Kauffreudig: Bis zum Rand gefüllter Einkaufswagen am Freitag in Pullach

Wegen der Covid-19-Pandemie führt die Bundesrepublik ab Montag morgen strenge Regeln an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz und Dänemark ein. Dies verlautete am Sonntag nachmittag aus Regierungskreisen. Für bestimmte Personengruppen sollen ab acht Uhr am Montag Einreisebeschränkungen gelten. Staatsbürger der BRD dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen.

Dem Vernehmen nach hat sich die Bundesregierung mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem saarländischen Regierungschef Tobias Hans und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Marie-Luise Dreyer auf die neuen Regeln an der Grenze verständigt. Demnach soll es sowohl verschärfte Kontrollen als auch Zurückweisungen geben. Der grenzüberschreitende Warenverkehr in und aus den Nachbarstaaten soll aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren.

Motiv für den Schritt ist nicht nur die so erhoffte Eindämmung der Infektionen mit dem Coronavirus. Die Grenzschließung soll auch dazu dienen, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum vereinzelt zu Versorgungsproblemen geführt haben. Derweil ist die Nachfrage nach Lebensmitteln in allen Bundesländern in den vergangenen Tagen angestiegen. Es gebe aber keine Nachschubprobleme; die Supermärkte blieben auch wie bisher sechs Tage die Woche geöffnet, sagte der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Christian Böttcher, am Sonntag in Berlin. Andere Darstellungen, etwa in »sozialen Medien«, entsprächen »nicht der Wahrheit«. »Die Logistikketten arbeiten unter Vollast, aber sie funktionieren«, sagte Böttcher.

Böttcher empfahl, auch an einem Tag unter der Woche einzukaufen und nicht alle Einkäufe am Sonnabend zu erledigen. Die Lage sei von Region zu Region unterschiedlich. Es sei keineswegs so, dass Mehl und Nudeln in allen rund 30.000 Lebensmittelgeschäften in Deutschland ausverkauft gewesen seien. Böttcher wies zudem darauf hin, dass am Sonntag erstmals das sonst gültige Fahrverbot für Lastwagen aufgehoben war. So hätten die Supermärkte nach dem Haupteinkaufstag Sonnabend gleich wieder mit neuer Ware beliefert werden können. (dpa/jW)