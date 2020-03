Fehlendes Interesse

Annegret Hilse/REUTERS Im Scheinwerferlicht: Armin Laschet und Jens Spahn (Berlin, 25.2.2020)

Die Coronavirusepidemie beeinflusst auch das Rennen um den CDU-Vorsitz. Nicht nur, weil der CDU-Parteitag, der darüber entscheiden sollte, verschoben wurde. Von den drei prominenten Kandidaten kann sich derzeit nur NRW-Ministerpräsident Armin Laschet profilieren, indem er die Krise im von allen Bundesländern am meisten gebeutelten Nordrhein-Westfalen moderiert. Zudem hat er mit Jens Spahn noch den Bundesgesundheitsminister an der Seite, der sich ebenfalls als »Krisenmanager« beweisen kann. Friedrich Merz, der kein Amt und kein Mandat hat, und Norbert Röttgen als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag können da bislang nur zuschauen.

Dem Merkel-Lager in der Union scheint das nicht unrecht zu sein. Am Wochenende nutzte die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Krise, um die »Kanzlerfähigkeit« von Merz und Röttgen indirekt zu bezweifeln – offensichtlich auch, um damit Laschet zu stärken. Anlass war, dass Röttgen am Donnerstag seinen Vorschlag für einen – von der CDU-Führung abgelehnten – Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz erneuert und Merz am Freitag den Namen der Leiterin seiner Bewerbungskampagne bekanntgegeben hatte.

Die Kandidaten für den Parteivorsitz würden auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, »ob sie kanzlerfähig sind«, befand Kramp-Karrenbauer gegenüber der Welt am Sonntag. In einer Lage, in der das Land gezwungen sei, seine Schulen zu schließen, »als allererstes daran zu denken, wie die CDU jetzt schnellstmöglich die Kandidatenfrage löst oder Kampagnenmanagerinnen vorzustellen« könne eine Priorität sein, so die CDU-Chefin, »meine wäre es nicht«.

Wann der Parteitag und die Wahl ihres Nachfolgers stattfinde, sei gegenwärtig von geringer Bedeutung, sagte Kramp-Karrenbauer. »Angesichts der Coronalage ist das eine Frage, die die Menschen nicht interessiert«, sagte sie. Der Parteitag war am Donnerstag verschoben worden und soll durchgeführt werden, »sobald die epidemische Lage dies gestattet«.