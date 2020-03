Minister bittet Firmen um Großzügigkeit

Berlin. Angesichts wochenlanger Schul- und Kitaschließungen appelliert Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an Firmenchefs und Behördenleiter, großzügige Lösungen für die Kinderbetreuung zu finden. »Ich bitte Sie angesichts der akuten Lage, gemeinsam mit Ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu pragmatischen, unbürokratischen und einvernehmlichen Lösungen zu kommen, die nicht zu Lohneinbußen führen«, so der Politiker am Sonntag in Berlin. (dpa/jW)