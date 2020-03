Bahn passt Zugzahl an Nachfrage an

Berlin. Die Deutsche Bahn wird in den nächsten Tagen ihren Regionalverkehr voraussichtlich einschränken. Damit reagiere das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronaviruskrise, wie eine Sprecherin am Sonntag in Berlin sagte. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst. Die Bahn AG erläuterte, man reduziere das Angebot nicht von sich aus. Das Unternehmen sei von einzelnen Aufgabenträgern angesprochen worden. »Die Entscheidung über die veränderten Fahrpläne treffen am Ende die Besteller«, fügte ein Sprecher hinzu. Das sind im Regionalverkehr die Bundesländer oder Verkehrsverbünde. (dpa/jW)