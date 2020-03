Coronavirus: Drastische Maßnahmen in Österreich

Wien. In Österreich gilt mit drastischen neuen Einschränkungen wegen der Coronaviruspandemie nun fast eine Ausgangssperre. Nur aus triftigen Gründen sollen die knapp neun Millionen Einwohner noch ihre Häuser verlassen, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Rund 800 Menschen waren nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert. Auf den Straßen gab es Polizeipatrouillen, und ab Montag sollten Bußgelder von bis zu gut 2.000 Euro verhängt werden, wenn sich jemand den Anweisungen widersetzt. Sämtliche Veranstaltungen wurden verboten, nirgends sollten sich mehr als fünf Menschen gleichzeitig aufhalten. Zudem wird das Militär herangezogen. Bevorstehende Ausmusterungen wurden gestoppt. Die Miliz, also Reservesoldaten, sollte zum Teil mobilgemacht werden – nach Angaben eines Regierungssprechers das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. (dpa/jW)