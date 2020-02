BASF und Bayer fechten »Dicamba«-Urteil an

Leverkusen. Bayer und BASF haben am Montag angekündigt, das am Sonnabend in den USA erlassene millionenschwere Schadenersatzurteil anzufechten. Die Geschworenen hatten Bayer und BASF im Rechtsstreit um das Pflanzengift »Dicamba« verurteilt, 265 Millionen US-Dollar (245 Millionen Euro) an den Pfirsichbauern Bill Bader aus dem US-Bundesstaat Missouri zu zahlen. Bader wirft den Konzernen vor, dass er wegen des Einsatzes des Herbizids auf benachbarten Feldern Ernteverluste erlitten habe. Bayer erklärte, »Dicamba« sei für die Ernteverluste nicht verantwortlich. BASF gab sich »überrascht und enttäuscht von der Entscheidung der Jury« und plane, in Berufung zu gehen. (dpa/jW)