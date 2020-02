In Türkei 16 Jahre Haft für Deniz Yücel gefordert

Istanbul. Im Prozess gegen den Welt-Reporter Deniz Yücel wegen Terrorvorwürfen in der Türkei hat der Staatsanwalt bis zu 16 Jahre Haft gefordert. Das sagte Yücels Anwalt Veysel Ok am Donnerstag in Istanbul. Zudem forderte Ok mehr Zeit für die Verteidigung. Der Prozess soll nun am 2. April fortgesetzt werden. Yücel selbst ist nicht anwesend. Der Staatsanwalt forderte Strafen wegen »Propaganda« für die kurdische Arbeiterpartei PKK sowie »Volksverhetzung«. Yücel saß von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis westlich von Istanbul ein. (dpa/jW)