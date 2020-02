Protest gegen Siemens wegen Kraftwerksbau

München. Umweltaktivisten fordern vom Siemens-Konzern einen vollständigen Rückzug aus dem Geschäft mit Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken. Er müsse »aus allen fossilen Energien aussteigen«, sagte Lara Eckstein von der Organisation »Campact« am Dienstag in München. Diese führt ein Bündnis an, das am heutigen Mittwoch vor der Siemens-Hauptversammlung gegen die Beteiligung des Konzerns an einem riesigen Kohlebergwerk-Projekt in Australien protestieren will. (Reuters/jW)