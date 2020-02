Schlechter Tipgeber

Boris Roessler/dpa Zockerparadies und Umschlagplatz für Steuerdiebe: Blick auf die Skyline des Frankfurter Bankenviertels (22.10.2019)

Nicht nur die drei bislang eröffneten großen Verfahrenskomplexe vor den Landgerichten Wiesbaden und Bonn fördern immer weitere Details über die kriminellen Machenschaften der »Cum-Ex«-Steuerdiebe zutage. Zuletzt geriet im Rahmen der Maple-Bank-Abwicklung die renommierte Beratergesellschaft Ernst and Young (EY) in den Strudel.

Die Pleite des Geldhauses mit Sitz in Frankfurt am Main datiert auf den Februar 2016. Der Staat forderte damals knapp 400 Milliarden Euro zurück, die mit kriminellen »Cum-Ex«-Steuertricks ergaunert worden waren. Die Forderung überstieg die finanziellen Möglichkeiten der Zockerbude deutlich. Von Amtswegen wurde das Kundengeschäft eingestellt. Seither läuft ein Insolvenzverfahren. Die Forderungen der Gläubiger belaufen sich nach Handelsblatt-Informationen auf stolze 2,7 Milliarden Euro. In der Regel kommt von den Forderungen im Rahmen solcher Verfahren nur ein Bruchteil zurück. Fast zwei Milliarden habe er bereits eingesammelt, teilte jedoch Insolvenzverwalter Michael Frege im August 2019 mit.

Weitere 95 Millionen soll nun EY beisteuern – als Schadensersatz für eine Mitverantwortung an der Pleite. Wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete, hat das Landgericht Stuttgart die Klageerhebung durch Frege bereits bestätigt. Dem britischen Beraternetzwerk wird vorgeworfen, im Rahmen einer Tätigkeit für die Maple Bank die Finanzverwaltung über den Sinn und Zweck der »Cum-Ex«-Geschäfte gezielt in die Irre geführt, gefällige Prüfbescheide für die Jahresabschlüsse erstellt, bei der Erarbeitung und Abgabe falscher Steuererklärungen geholfen zu haben und damit für die durch die Insolvenz entstandenen Schäden mitverantwortlich zu sein. Selbstredend streitet EY alles ab. »Die Vorwürfe des Insolvenzverwalters weisen wir zurück«, teilte die Gesellschaft auf jW-Nachfrage am Dienstag mit. Man bitte um Verständnis, »dass wir uns in einem laufenden Verfahren nicht weiter äußern«.

Alles abstreiten, das tat einst auch Freshfields, eine weitere renommierte Kanzlei, die Maple beim Griff in die Staatskasse beratend zur Seite stand. Dabei muss sich der frühere Steuerchef von Freshfields für seine Tätigkeit im Auftrag des insolventen Geldhauses derzeit selbst vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2006 und 2009 durch Gefälligkeitsgutachten interne Zweifel ausgeräumt zu haben. In der Kanzlei ist man zwar angeblich überzeugt, dass die »Beratung der geltenden Rechts­lage entsprach«. Dennoch erklärte man sich mittlerweile in einem Vergleich zu einer Zahlung von 50 Millionen Euro bereit. Mit einem Schuldeingeständnis habe das natürlich nichts zu tun. Noch schwerer als die Millionenzahlung dürfte für Freshfields der Imageschaden wiegen, der etwa den Zugang zu lukrativen öffentlichen Aufträgen, wie sie in der Vergangenheit regelmäßig unter anderem aus dem Bundesfinanzministerium kamen, deutlich erschweren dürfte. Dass EY hingegen ungeschoren davonkommt, scheint angesichts des bisherigen Verlaufs der Aufklärung des »Cum-Ex«-Skandals sehr unwahrscheinlich zu sein.

Derweil zieht das Komplott auch international immer weitere Kreise. So wurde Ende Januar bekannt, dass 60 frühere Mitarbeiter der australischen Macquarie Bank in den Steuerraub in Europa verwickelt waren. Dies hätten Untersuchungen deutscher Behörden ergeben, teilte das Institut in Sydney mit. Die Bank vertritt heute nach eigenen Angaben die Auffassung, dass die Geschäfte von 2011 illegal waren. Die meisten Beteiligten hätten das Geldhaus seither verlassen. Zu den Verdächtigen zählt allerdings auch die derzeitige Bankchefin Shemara Wikramanayake.

Seit die »Cum-Ex«-Machenschaften 2017 aufgedeckt wurden und insbesondere seit dem Beginn der juristischen Aufarbeitung im Herbst vergangenen Jahres tauchen immer weitere Informationen auf. Immer mehr Banken, Kanzleien und Lobbyorganisationen, aber auch öffentliche Behörden, geraten ins Visier. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass die Welle der Untersuchungen in absehbarer Zeit abebbt. Behörden in mehreren Bundesländern seien mit laufenden Ermittlungen in dem Steuerskandal befasst, sagte etwa ein Beamter des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts Mitte Januar als Zeuge vor dem Bonner Landgericht. Dort sitzen zwei britische Investmentbanker auf der Anklagebank, die den Fiskus um 440 Millionen Euro erleichtert haben sollen. Die Staatsanwaltschaften in Köln und Düsseldorf hätten noch mehrere Fälle in Bearbeitung. Auch in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg seien Fahnder und Ankläger mit dem Thema befasst, sagte der Kriminalhauptkommissar.

Weitere Verbindungen, die auf Basis der Aussage eines der Angeklagten entdeckt wurden, führen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters nach Dänemark und in die USA. Er sei bereits auch von dänischen Behörden vernommen worden, sagte der Angeklagte vor dem Bonner Landgericht. Das Thema wird die Gerichte und die Öffentlichkeit also voraussichtlich noch lange beschäftigen.