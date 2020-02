Auf dem Weg nach rechts

Daniel Bockwoldt/dpa Schaut her, ich steh› für gar nichts: Katharina Fegebank führt die neuesten Parolen vor (Hamburg, 24.1.2020)

Wenn es darum geht, den (rechts)liberalen Mainstreamdiskurs zu bedienen, sind Hamburgs Grüne nicht zu stoppen. »Burka und Nikab sind für mich Symbole der Unterdrückung von Frauen« twitterte am Montag Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin reagierte damit auf ein Urteil des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts, das der Klage einer Schülerin stattgegeben hatte – das Tragen eines Nikab, der das Gesicht fast vollständig verdeckt, dürfe ihr nicht verboten werden. Die Interventionistische Linke Hamburg konterte den Fegebank-Tweet mit der Bemerkung, Unterdrückung von Frauen immer nur bei anderen zu sehen, sei »kein Feminismus, sondern Rassismus«, und fragte einmal nach: »Grüne Hamburg, wie rechts wollt Ihr noch werden?!«

Tatsächlich bemühen sich Fegebank und ihre Gefolgschaft im Wahlkampf nach Kräften, staatstragend aufzutreten. Auch die letzten noch verbliebenen Ecken und Kanten werden gnadenlos abgeschliffen, um fürs hanseatische Bürgertum von den Elbvororten über Eimsbüttel bis zu den Walddörfern im Norden der Stadt wählbar zu sein. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD, das die Umfragen vorhersagen, sollen die letzten Prozente herausgeholt werden, damit die Grünen am Ende vor ihrem jetzigen Koalitionspartner und dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher liegen.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Auch dank der Allgegenwart des Themas Klimawandel haben die Grünen in der Hansestadt – eine Hochburg der »Fridays for Future«-Bewegung – stark zugelegt. Die Umfragen verheißen der Partei zwischen 26 und 29 Prozent, was mehr als eine Verdoppelung des Ergebnisses von 2015 (12,3 Prozent) wäre. Die SPD lag zuletzt bei Werten zwischen 28 und 32 Prozent. Katharina Fegebank will Erste Bürgermeisterin werden. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt in der langen Geschichte der Hansestadt, ihre Partei würde zum ersten Mal den Senat anführen. Politisch liegt Fegebank auf der Linie des bislang einzigen grünen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik. In einem Interview mit dem Spiegel lobte Fegebank kürzlich die Politik Winfried Kretschmanns über den grünen Klee. Schon 2016 hatte sie ihrer Partei die Empfehlung gegeben: »Mehr Kretschmann wagen!«

Der Wahlkampf, in dem die Grünen nur noch als »Team Fegebank« auftreten, ist komplett auf die Zweite Bürgermeisterin ausgerichtet. Die Kampagne fußt auf acht Plakatmotiven, die allesamt ein Porträt der Frontfrau zeigen; der ausgesucht inhaltsarme Hauptslogan dazu lautet »Die Zeit ist jetzt«. Was auch nur von Ferne an die linken Anfänge des Landesverbandes erinnern könnte, wird aussortiert. Mit der Vorgängerformation Grün-Alternative Liste (GAL) will man inhaltlich nichts mehr zu tun haben. Das wurde auch Ende Januar deutlich, als die Grünen ohne Not einen an sich belanglosen Punkt aus ihrem Wahlprogramm tilgten: Dort war gefordert worden, Vermummungen bei Demonstrationen nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat zu verfolgen. Ein paar Sticheleien von Sozialdemokraten reichten, und die Grünen-Spitze zog die Forderung zurück.

Kurz zuvor hatte sich Fegebank vor ausgesuchtem Publikum empfohlen. Bei einer Diskussion in der Handelskammer bezeichnete sie das Vorhaben einer Initiative, den Autoverkehr komplett aus der Innenstadt zu verbannen, als »irre«. Und das, obwohl ihre Partei die Forderung nach einer »weitgehend autofreien Innenstadt« im August selber zu einer der wichtigsten Forderungen im Wahlkampf hochgejubelt hatte. Von Hamburgs FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels gab es postwendend Lob. Sie sehe es mit Freude, dass die komplett autofreie Innenstadt kein Ansatz der Grünen sei.

Bei den bürgerlichen Leitmedien kommt all das gut an. Die FAZ adelte Fegebank bereits im vergangenen Jahr mit einem wohlwollenden Porträt. Darin wird die Lehrertochter als »grün-liberale Pragmatikerin« bejubelt, die von allen wegen ihrer »freundlichen Offenheit« geschätzt werde. Fegebank selbst wird in dem Porträt mit Phrasen zitiert, die wohl belegen sollen, dass sie an eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie unter kapitalistischen Vorzeichen glaubt. Sie sagt Sätze wie: »Ohne technische Innovationen, Unternehmergeist und marktwirtschaftliche Anreize kann grüne Politik nicht funktionieren.« Das hätte auch Kretsch­mann nicht anders gesagt.