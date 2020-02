US-Gespräche mit Taliban stocken

Kabul. Bei den Gesprächen der USA mit den aufständischen Taliban gibt es nach Aussage des US-Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, keine nennenswerten Fortschritte. Dies verlautete am Sonnabend abend aus dem afghanischen Präsidentenpalast. Khalilzad war am Sonnabend in Kabul zu getrennten Unterredungen mit Präsident Aschraf Ghani und Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah zusammengekommen. Er berichtete ihnen von seinen jüngsten Gesprächen mit Taliban-Vertretern und pakistanischen Offiziellen. (dpa/jW)