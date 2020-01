Staatsakt zum Gedenken an Kriegsende am 8. Mai

Berlin. Verschiedene Spitzenpolitiker werden am 8. Mai bei einem Staatsakt des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus gedenken. Dies habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Abstimmung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angeordnet, sagte eine Sprecherin des Bundespräsidenten am Dienstag in Berlin. Damit wird die Staatsspitze einschließlich der Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht bei einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung vertreten sein. (dpa/jW)