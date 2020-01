Thüringen: FDP erwägt eigene Kandidatur

Erfurt. Die Thüringer FDP erwägt, einen eigenen Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar aufzustellen. Die Entscheidung darüber wolle man voraussichtlich am kommenden Montag bekanntgeben, sagte der FDP-Landesvorsitzende Thomas Kemmerich am Dienstag auf Anfrage. Vergangene Woche hatte bereits die AfD angekündigt, einen eigenen Bewerber gegen den erneut kandidierenden amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) ins Rennen schicken zu wollen. Inzwischen sei eine geeignete Person gefunden worden, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer AfD-Fraktion, Stefan Möller. Allerdings wolle man einen eigenen Kandidaten nur dann aufstellen, wenn es keine Bewerber von der CDU und der FDP gebe. (dpa/jW)