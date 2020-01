London gibt grünes Licht für Huawei

London. Der chinesische Telekomriese Huawei darf sich unter Einschränkungen am Ausbau der 5G-Mobilfunknetze in Großbritannien beteiligen. Anbieter, die als risikobehaftet gelten, sollen lediglich von Aufgaben in Kernbereichen des Netzes ausgeschlossen werden, teilte die Regierung am Dienstag in London mit.

Damit wäre der Weg für die Verwendung von Huawei-Technik zumindest in Teilen der Infrastruktur frei. Huawei-Vizepräsident Victor Zhang sagte, das Unternehmen fühle sich durch den Beschluss bestätigt. (dpa/jW)