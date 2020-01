Coronavirusinfektion in Bayern bestätigt

München. Das neue Coronavirus aus China ist nun auch in der BRD angekommen. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten am Dienstag einen ersten Fall: Ein 33jähriger hat sich in seiner Firma in einem Vorort von München infiziert. Er steckte sich, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), bei einer Kollegin aus China an, die in der vergangenen Woche zu einer Schulung in der hiesigen Firma war – aber ihre Infektion erst auf dem Rückflug in die Volksrepublik bemerkte. Das Virus kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bereits mehr als 100 Menschen gestorben sind. Die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. (dpa/jW)