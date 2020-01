Frau von Berliner Polizei erschossen

Berlin. Ein Berliner Polizist hat im Stadtteil Friedrichshain eine 33jährige Frau erschossen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, erklärte laut der Deutschen Presseagentur am Freitag, die Getötete habe die Beamten mit einem Messer angegriffen. Der Schuss in den Oberkörper sei tödlich gewesen. Bei der Polizei war demnach ein Notruf von einem Mitbewohner eingegangen. Er habe angegeben, er werde von der Frau, mit der er in einer Wohngemeinschaft lebe, bedroht. Als die Beamten versuchten, sich Zutritt zum Zimmer der Frau zu verschaffen, sei es zu einer »unübersichtlichen Situation« gekommen. Die Frau sei »den Beamten mit einem Messer entgegengetreten«, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (dpa/jW)