Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Dienstag in Berlin den elfköpfigen »Rat der Arbeitswelt« vorgestellt, der der Bundesregierung Empfehlungen geben soll. Schon zu Beginn wurden unterschiedliche Meinungen in dem Gremium deutlich. Die scheidende Personalchefin von Siemens, Janina Kugel, plädierte für flexiblere Arbeitszeiten. Der ehemalige Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hingegen sagte: »Wir haben hochflexible Arbeitszeiten«. Deutschland gehöre hier zu den Europameistern. (dpa/jW)