14 Tote nach Überfall auf Dorf in Mali

Bamako. Bei einem Überfall im westafrikanischen Mali sind nach Militärangaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein Kind. Der Überfall ereignete sich am späten Mittwoch abend im Dorf Sinda in der zentralen Mopti-Region, wie ein Offizier am Freitag mitteilte. Die Angreifer hätten mehrere Bewohner getötet und Vieh gestohlen. Bis jW-Redaktionsschluss bekannte sich niemand dazu. (dpa/jW)