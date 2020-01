US-Basis im Irak: Doch Soldaten verletzt

Washington. Entgegen ersten Angaben sind bei dem iranischen Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Asad im Irak vom 8. Januar doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Elf Militärs seien wegen Anzeichen auf Gehirnerschütterung behandelt worden, teilte die zuständige Kommandozentrale der US-Armee (Centcom) am Donnerstag abend (Ortszeit) mit. Acht von ihnen seien »in den Tagen nach dem Angriff« vorsichtshalber in ein Militärkrankenhaus im deutschen Ort Landstuhl und drei weitere in das Camp Arifdschan im benachbarten Kuwait gebracht worden. (dpa/jW)