Paris: Kriegsschiff in östliches Mittelmeer

Orléans-Bricy. Frankreich will den Flugzeugträger »Charles de Gaulle« zeitweise ins östliche Mittelmeer verlegen, um die internationale »Anti-IS-Koalition« zu unterstützen. Das Kriegsschiff werde von Januar bis April im Nahen Osten Teil des Einsatzes »Chammal« sein, sagte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag abend bei seiner Neujahrsansprache an die Armee auf dem Militärflugplatz Orléans-Bricy. Anschließend solle die »Charles de Gaulle« in die Atlantik- und Nordseeregion entsandt werden. Die Marine mehrerer Länder, darunter der BRD, würden an der Eskorte des Kriegsschiffes teilnehmen, fügte Macron hinzu. (dpa/jW)