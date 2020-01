Südkorea kritisiert US-Botschafter

Seoul. Der US-Botschafter in Seoul, Harry Harris, hat mit kritischen Äußerungen über die Vorschläge des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zur innerkoreanischen Zusammenarbeit für Unmut gesorgt. Harris hatte am Donnerstag die Regierung in Seoul öffentlich aufgerufen, solche Pläne mit Washington zu koordinieren. Es sei von Harris »sehr unangemessen, solche Bemerkungen über Äußerungen des Präsidenten des Gastgeberlandes vor Medien zu machen«, sagte ein Beamter des Präsidialamts am Freitag. (dpa/jW)