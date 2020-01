Somalia: Kämpfe zwischen Al-Schabab und Milizen

Mogadischu. In Somalia sind bei Kämpfen zwischen den Dschihadisten von Al-Schabab und lokalen Milizen der Regierung zufolge 19 Menschen getötet worden. Darunter seien 15 Mitglieder von Al-Schabab, drei somalische Soldaten und ein Kämpfer einer Miliz, sagte Regierungssprecher Ismael Mukhtar Omar am Freitag. Zudem seien 26 weitere Mitglieder von Al-Schabab verletzt worden. Mitglieder der Dschihadistenmiliz griffen demnach am Freitag morgen das Dorf Hadsch Ali im Süden des Landes an und lieferten sich Kämpfe mit lokalen Milizen. In verschiedenen Regionen Somalias haben sich Milizen gebildet, die Al-Schabab bekämpfen und teilweise von den Streitkräften unterstützt werden. Diese schickten Unterstützung in das Dorf, wie Regierungssprecher Omar sagte. (dpa/jW)